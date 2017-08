Tesla: Woher bezieht der Kurs nun seine Dynamik?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

rein aus der markttechnischen Perspektive betrachtet stellt sich die Kurslage in der Tesla-Aktie eindeutig dar. Wir befinden uns in einer Korrekturphase, die bei Kursen oberhalb von 370 US-Dollar je Aktie erstmals infrage gestellt werden könnte. Bei Kursen oberhalb von 390 US-Dollar je Aktie könnte man von der Fortsetzung des Aufwärtstrends ausgehen. Der Einbruch, der vom letzten Allzeithoch ausging, wurde maßgeblich durch Erwartungen an einen immer größer werdenden Konkurrenzdruck bewirkt. Sowie durch Befürchtungen, die Nachfrage nach den Tesla-Fahrzeugen könnte in der nahen Zukunft geringer ausfallen als gedacht.

Quartalsbericht legt Schwächen offen

Der Quartalsbericht per Q2 2017 legte offen, dass das Unternehmen weniger Verlust verzeichnete als von Analysten erwartet. Das war positiv. Auch der Absatz ist gegenüber dem Vorjahr um 53 % gestiegen. Allerdings fiel der Absatz im Vergleich zum Vorquartal um 12 % und nährte die Befürchtung bezüglich einer möglicherweise geringeren Nachfrage. Im Fazit konnte Tesla die eigene Prognose für das erste HJ nur im unteren Bereich der Spanne von 47.000-50.000 abgesetzten Fahrzeugen treffen.

Realitätsanpassung wird kommen

Möglicherweise wird die Aktie es nun etwas schwerer haben, weiter nach oben zu steigen. Denn wie ich im Artikel zuvor bereits erwähnt hatte, dürften die aufgebauten Erwartungen nun so langsam auf die Realität treffen. Diese muss nicht unbedingt schlecht sein, aber womöglich nicht so gut, wie der Aktienkurs es in der Vergangenheit nahegelegt hat. Wie so eine Anpassung an die Realität aussehen kann, haben wir zuletzt demonstriert bekommen. Die Verluste sind zwar gefallen, doch die Nachfrage hielt sich in Grenzen. Aktuell werden Erwartungen an das Modell 3 den Kurs weiterhin stabil halten. Doch was passiert, wenn hier die Nachfrage ebenfalls unter den Erwartungen ausfällt?

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.