Tesla: Wirklich ein Einzelfall?

Es war ein im Wortsinne heiß diskutiertes Video, das Tesla Ende April in Erklärungsnot brachte: Ein geparktes Model S hatte in Shanghai aus nicht ersichtlichen Gründen plötzlich Feuer gefangen. In dem acht Sekunden langen Filmschnipsel, der im Netz aufgetaucht war, ist zunächst eine mysteriöse Rauchentwicklung unter dem Elektroauto zu sehen, kurz darauf geht der Wagen in Flammen auf. Tesla hatte prompt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung