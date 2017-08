Tesla: Wird das Image bald Risse bekommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Kommentar von David Iusow-Klassen

Liebe Leser,

Tesla bekommt es immer mehr und mehr mit der Realität zu tun. So haben wir in den vergangenen Monaten gesehen, dass die Nachfrage nach dem Modell 3 womöglich geringer ausfallen könnte als erwartet. Zuvor war gängiges Problem eher der Umstand, dass Tesla die bestehende Nachfrage nicht bedienen konnte.

Studie misst Zufriedenheit bei Tesla-Besitzern

Eine kürzlich veröffentlichte Studie scheint nun sogar noch etwas mehr Salz in die Wunde streuen zu wollen. Diese Studie basiert auf der Befragung von rund 286 Tesla-Besitzern und sollte herausfinden, wie zufrieden die Kunden insgesamt mit dem Produkt und dem Service von Tesla waren. Besonders viele Probleme beklagten Besitzer des Modell X. Was ja aber nicht verwunderlich ist, denn der Anteil an Modell 3 Besitzern ist noch relativ gering.

Spannende Zeiten stehen an



Die Frage, die sich also nun stellt, ist: Hat sich der Service und das Produkt mit dem Modell 3 verbessert und wenn nicht, kann es eventuell dem Image von Tesla endgültig schaden? Bisher kann Tesla nämlich immer noch den Sonderstatus unter den Liebhabern und harten Vertretern des E-Antriebs genießen. Diese sorgen dafür, dass trotz der Probleme, die Tesla und dessen Fahrzeuge in der jüngsten Vergangenheit begleitet haben, das Image darunter kaum leiden musste. Wie lange wird Tesla diesen Sonderstatus noch genießen können? Vor allem, wenn es tatsächlich ums Liefern geht und nicht mehr bloß ums Forschen und Entwickeln? Es sind spannende Zeiten für Tesla.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.