Tesla: Der Wind scheint sich zu drehen!

Tesla hat im gestrigen Dienstagshandel erneut ein positives Zeichen gesetzt. Chartanalysten sagen, dass die Aktie unter bestimmten Bedingungen in der Lage wäre, wieder in Richtung 300 Euro zu marschieren. Dies entspricht einem möglichen Kurspotenzial von mehr als 12 %. Konkret: Die Aktie hatte nach einem übergeordneten charttechnischen Seitwärtstrend Mitte Oktober plötzlich den Weg nach unten angetreten. Diese Rückwärtsentwicklung könnte sich jetzt wieder auflösen, so die charttechnische Hoffnung mit Blick auf die jüngsten Bewegungen.

Allerdings konnte die Aktie auf Basis der vergangenen Woche noch nicht zulegen. Das Ergebnis der zurückliegenden vier Wochen liegt sogar bei einem Minus von mehr als 11 %. Insofern ist die Aktie aus dem charttechnischen Abwärtsrutsch noch nicht befreit. Chartanalysten rechnen eher damit, dass die Aktie das 6-Monats-Tief bei 255,65 Euro vom 2. November 2017 wieder erreichen könne. Darunter könnte es sogar bis auf 200 Euro hinabgehen. Zudem hat sich an der wirtschaftlichen Nachrichtenlage nichts geändert. Unter den fundamental orientierten Analysten sind weiterhin 44 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Niemand „hält“ und 56 % plädieren für einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Aktie im Abwärtstrend

Zweifellos sei die Aktie im Baisse-Modus, urteilen denn auch die technischen Analysten. Immerhin beträgt der Rückstand auf die wichtige 200-Tage-Linie mehr als 20 %. Ein unmissverständliches Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.