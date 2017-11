Tesla: Willkommen auf dem Boden der Tatsachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

bei Tesla kriselt es: Am Mittwoch kündigten die US-Amerikaner einen gigantischen Verlust in Höhe von 619 Millionen Dollar für das dritte Quartal an. Für die Kalifornier ist dies der bisher höchste Fehlbetrag der Firmengeschichte. Der Grund für die roten Rekordzahlen: Immense Investitionskosten für den von Konzernchef Elon Musk zuletzt immer wieder artikulierten Frontalangriff auf den Massenmarkt.

Fertigungsziele deutlich verfehlt

Bitter: Trotz der beträchtlichen Investitionen will die Produktion des verheißungsvollen Models 3, welches mit 35.000 Dollar Verkaufspreis lediglich halb so viel wie das Flaggschiff Model S kostet, nicht richtig anlaufen. So konnten während des dritten Jahresviertels nur 260 Model-3-Fahrzeuge hergestellt werden. Damit liegt der Konzern weit unter den selbst im Vorfeld auferlegten Zielen.

Weitere Einschränkung

Nun eine weitere Hiobsbotschaft: Wie die Kalifornier am Mittwoch mitteilten, werde die Produktion des Hoffnungsträgers Model 3 nicht – wie zuvor geplant – im Dezember so hochgefahren, dass wöchentlich 5000 Fahrzeuge vom Band rollen können, sondern erst drei Monate später. Das Verfehlen der eigenen Fertigungsziele lässt sich laut Tesla vor allem auf Schwierigkeiten bei der Akkufertigung zurückführen.

Musk berichtet von Fortschritten

Firmengründer und Visionär Elon Musk machte in einem kürzlich veröffentlichten Brief an die Aktionäre klar, dass Tesla weiterhin Fortschritte mache, um die „anfänglichen Engpässe zu lösen“. Wann genau die Probleme bewältigt werden können, ließ Musk allerdings offen.

Anleger sind enttäuscht

An der Börse sorgten die jüngsten Ankündigungen des E-Auto-Pioniers für einen regelrechten Kursrutsch. Das Tesla-Papier (XETRA) verlor am Donnerstagmittag etwa 7,3 Prozent und rutschte auf 259 Euro ab.

Zur Einordnung: Im November 2016 war das Wertpapier circa 175 Euro wert. Die aussichtsreiche Massenmarkt-Strategie trug dazu bei, dass sich die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt um 50,9 Prozent verbesserte.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Marco Schnepf.