Tesla: Wie wertvoll ist die Aktie?

letzte Woche beschäftigten die Nachrichten zu Tesla die Gemüter der Anleger, denn seit Anfang Dezember 2016 geht es mit der Aktie stetig bergauf, obwohl die Welt noch immer den Atem anhält, weil unklar ist wie der neue amerikanische Präsident wirklich auf erneuerbare Energien reagiert. Auch die Akquisition von Solar City wirft noch einige Fragen auf. Wird sich die Aktie weiterhin so gut halten können?

Stetig nach oben! Das ist der Weg nach oben, den die Tesla-Aktie derzeit geht: stetig! Seit Anfang Dezember letzten Jahres performt die Aktie besonders gut.

Unsicherheitsfaktor! Präsident Trump, der bekanntermaßen kein erklärter Gegner fossiler Energieträger ist, ist definitiv ein Unsicherheitsfaktor in der weiteren Entwicklung von Tesla, doch die Tatsache, dass der Hersteller von Elektroautos in den letzten sechs Jahren fast 30.000 neue Industriearbeitsplätze geschaffen hat, so berichtete Rami Jagerali, könnte hier wiederum Abhilfe schaffen.

Erfolg mit Risiko! Tesla ist mittlerweile an der Börse ähnlich hoch bewertet wie General Motors, auch wenn damit gerechnet werden muss, dass die anstehenden Quartalszahlen enttäuschen könnten. Auch die Übernahme der defizitären Solarstromfabrik SolarCity könnte sich zunächst einmal negativ niederschlagen.

Kann sich Tesla weiter auf der Erfolgswelle halten? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

