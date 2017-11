Tesla: Wie viel Geduld bringen Anleger mit?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla kann immer noch mit einer großen Fangemeinde und der Anziehungskraft von Elon Musk punkten. Allerdings erzielt der kalifornische Elektrowagenbauer weiterhin keine Gewinne. Zudem könnte sich das Unternehmen mit der Vielzahl an Projekten, die angestoßen wurden, irgendwann völlig verzetteln.  Am 16. November war es so weit. Nach einigen Verzögerungen präsentierte Tesla...