Tesla: Wie lange kann sich die Aktie noch halten?

Die in der vergangenen Woche präsentierte Bilanz des dritten Quartals hat die Zuversicht der Investoren in eine goldene Zukunft des Elektrofahrzeuge-Herstellers Tesla (ISIN: US88160R1014) erschüttert. Der Umsatz lag zwar in etwa im Rahmen der Erwartungen. Aber Tesla verbuchte ein Minus, das deutlich über dem lag, womit man seitens der Analysten gerechnet hatte. Man sorgt sich, dass die Kapitalgeber die Geduld verlieren könnten. Denn Tesla wendet gewaltige Summen auf, um so schnell wie möglich profitabel zu werden. Je mehr an Kapazitäten geschaffen wird, desto mehr Fahrzeuge können verkauft werden und die Kosten pro Fahrzeug werden sich reduzieren. Damit ist man indes zum Erfolg verdammt, schiefgehen darf bei dieser Expansion im Sprint-Tempo nichts.

Aber genau diesen Eindruck vermittelt die Nachrichtenlage. Der höher als erwartet ausgefallene Verlust, die Produktionskürzung bei den etablierten Modellen X und S, angebliche Produktionsprobleme beim neuen Model 3, Entlassungen von Mitarbeitern und das Verschieben der Präsentation des neuen Elektro-Trucks, all das macht die Anleger nervös. Die Konsequenz: Tesla ist an eine auch langfristig entscheidende Unterstützungszone zurückgefallen – und kann sich seit Tagen nicht mehr von ihr lösen. Der Chart zeigt:

Tesla hat nicht nur die 200-Tage-Linie (in diesem Wochenchart als 40-Wochen-Linie dargestellt) durchbrochen und ist dabei, ein Doppeltopp zu vollenden. Die Aktie sitzt dadurch auch auf der wichtigen Unterstützung in Form der Jahreshochs 2013 und 2014 bei 287/291 US-Dollar auf. Würde diese Zone halten, könnte der angeschlagene Optimismus der Investoren möglicherweise wiederbelebt werden. Aber dass Tesla jetzt den vierten Handelstag um 300 US-Dollar pendelt und sich nicht nach oben absetzen kann, bedeutet, dass den Bullen die Zeit davonläuft … und das Bären-Lager mutiger wird. Immerhin lockt im Fall eines Bruchs dieser Auffangzone ein Test des langfristigen Aufwärtstrends, der erst bei 205 US-Dollar warten würde.

