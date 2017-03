Tesla: Wer ist der neue Großinvestor?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

eine interessante Pflichtmitteilung gab es diese Woche von Tesla: Man habe einen neuen Großaktionär – dieser besitze nun exakt 8.167.544 Stimmrechte über Tesla-Aktien. Ui. Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld? Antwort: Der neue Großaktionär heißt Tencent Holdings Limited bzw. dessen Tochter Huang River Investment Limited. Tencent ist ein Internet-Konzern aus China. Allerdings hat diese Holding laut der Pflichtmitteilung den Firmensitz auf den Cayman Islands bzw. im Fall von Huang River Investment Limited sollen dies die „British Virgin Islands“ sein (Quelle: Pflichtmitteilung von Tesla). Der neue Großaktionär hält damit der Meldung von Tesla zufolge 5% der Tesla-Aktien.

Frische Mittel für Tesla – aber gewisse Kapitalverwässerung

Wie ist der neue Großaktionär an die Tesla-Aktien gelangt? Der Meldung zufolge zum einen über Käufe am offenen Markt und dann über ein Angebot von Tesla, das demnach am 17. März dem neuen Großaktionär direkt neue Aktien angeboten habe. Zusammen habe der Käufer dafür inklusive Kommission 1.777.842.836 Dollar aufgewendet. Bis jetzt hat sich der Kauf gelohnt, denn die Tesla-Aktie hat seitdem zugelegt. Nun, Tesla kann sich über die frischen Mittel freuen (für den Teil der Aktien, den der Großaktionär direkt bei Tesla gekauft hat). Doch ob das für die Alt-Aktionäre so positiv ist, wird sich zeigen müssen – denn je mehr Aktien im Umlauf sind, desto geringer ist dann auch der Anteil jeder einzelnen Aktie. Durch die Erhöhung der Aktienanzahl kam es also zu einer gewissen Kapitalverwässerung.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.