Tesla: Weniger Produktion?

Die Schwierigkeiten in den Lieferketten, die durch die jüngsten Schließungen von Covid-19 in China entstanden sind, wollen einfach nicht abnehmen. Am späten Montag berichtete Reuters, dass Tesla sein Werk in Shanghai erneut schließen musste, weil es nicht über alle notwendigen Teile verfügt. Dies sind keine guten Neuigkeiten für die bereits angespannten Anleger der Tesla-Aktie. Zu Beginn des Dienstagshandels hatte das… Hier weiterlesen