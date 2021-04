Tesla: Weiterer tödlicher Unfall mit brennendem EV!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Ein Video von einer Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) Limousine, die nach einer Kollision, die einen Passagier in Guangzhou getötet hat, Feuer fängt, ist in China viral gegangen, berichtete cnEVpost am Mittwoch.

Dem Bericht zufolge zeigt das Video, wie eine Tesla-Limousine ein fahrendes Auto von hinten überholt, gegen eine Betonbrücke am Straßenrand prallt und dann Feuer fängt. Das Auto brannte schließlich zu einem



