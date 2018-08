Tesla: Weitere Fahrzeug-Modelle am Start

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Doch, es gibt noch Nachrichten des US-Elektroautobauers Tesla, die sich nicht mit der Persönlichkeit des Konzernchefs beschäftigen. Zum Beispiel die Ankündigung, dass Tesla in etwa drei Jahren ein Auto für 25.000 US-Doller an den Start bringen will. Möglich werde dies durch höhere Produktionszahlen und Fortschritte bei Design und Technik, erklärte Tesla-Chef Elon Musk. In einem Bericht vom Dienstag zitiert das Web-Portal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.