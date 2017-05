Tesla: Weiter im Aufwärtstrend?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Lieber Leser,

die Tesla-Aktie hat Wertpapiere von großen US-Automobilherstellern in diesem Jahr deutlich outperformt. Zum Teil lag das an den schlechten Ergebnissen der anderen Hersteller und zum Teil auch an einigen positiven Aspekten bei den Ergebnissen von Tesla. Es ist klar, dass das Ergebnis je Aktie von Tesla immer noch in der Verlustzone liegt. Per Q1 2017 wurde ein Verlust je Aktie von 1,33 US-Dollar (non-Gaap) verzeichnet. Das war insofern negativ, als das die Einschätzungen der Analysten bei lediglich -0,77 US-Dollar je Aktie lagen.

Höhere Absätze und Bruttomarge

Positiv hingegen war der Umstand, dass Teslas Umsätze sowie die Margen deutliche Verbesserungen andeuteten. Vor allem der gestiegene Absatz von Tesla-Fahrzeugen sowie die Bruttomarge haben mit hoher Wahrscheinlichkeit weiteren Optimismus bei den Anlegern geschürt. Der höhere Absatz lässt Hoffnungen darüber entstehen, dass bei Tesla alles nach Plan ablaufen könnte. So wird die Produktion des Modell 3 laut eigenen Aussagen im Juli 2017 beginnen können.

Markttechnisch im Aufwärtstrend

Die Aktie befindet sich daher in einem klaren Aufwärtstrend, auch aus der markttechnischen Perspektive. Mehr noch seitdem der Konsolidierungstrend, der seit 2015 bestand, nach oben überwunden werden konnte. Seit Ausbruchsniveau hat die Aktie annähernd 16,5 % an Wert hinzugewonnen. Dieses fungiert im Preisbereich bei 273 US-Dollar je Aktie als technische Unterstützung nach unten. Auf der einen Seite also scheint sich eine tatsächliche fundamentale Verbesserung erkennen.

Wir wollen dennoch noch einmal darauf hinweisen, dass sich die Tesla-Aktie kaum um markttechnisch relevante Preiszonen kümmern wird, sofern Erwartungen an positive Entwicklungen nicht bestätigt werden oder es zu außerplanmäßigen Problemen bei der Produktion kommt. Die Tesla-Aktie bleibt daher aus unserer Sicht weiterhin zum Teil ein spekulatives Wertpapier.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.