Tesla: Was präsentiert Elon Musk heute? 

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der jährliche Battery Day von Tesla (WKN: A1CX3T) ist ein Pflichttermin für Aktionäre und Interessierte in der Zukunft des Automobils. Heute findet er in Palo Alto statt. Mal wieder sind die Erwartungen an Elon Musk hoch.

Auch dieses Jahr präsentiert die Musk-Company auf dem Event, das eigentlich die jährliche Hauptversammlung der Tesla-Aktionäre ist, ihre Innovationen. Die große Frage ist: Was präsentiert der smarte Gründer diesmal?

Die Gerüchte reichen vom einem neuen Einsteiger-Modell ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.