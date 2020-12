Tesla: Was für ein Schritt

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) ersetzt Apartment Investment and Management Co. (NYSE:AIV) im S&P 500-Index am 21. Dezember, teilte der Index am Freitag mit. Tesla wird ebenfalls in den S&P 100 aufgenommen und ersetzt Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY); das Energieunternehmen wird im S&P 500 bleiben.

Es wird geschätzt, dass Teslas Hinzufügung laut Morgan Stanley-Analyst Boris Lerner, Analyst bei Morgan Stanley, wahrscheinlich zu einem Zufluss



