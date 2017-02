Tesla: Was erwartet uns am Mittwoch?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

das Jahr 2017 könnte für den US-Elektroautobauer Tesla zu einem Jahr der Gewissheit werden. Denn im zweiten Halbjahr 2017 findet der geplante Marktstart des neuen Models 3 statt. Vieles deutet darauf hin, dass Tesla mit der Planung des neuen Typs weiter vorangekommen ist, als Branchenkenner ursprünglich vermuteten.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, sollen die Produktionstests für Model 3 bereits Ende Februar beginnen. Die akribische Vorbereitung in Kombination mit der gewohnt öffentlichkeitswirksamen Werbeoffensive scheint sich schon auszuzahlen. Tesla meldete bereits 370.000 Vorbestellungen für Model 3.

Bald wissen wir mehr

Wenden wir unseren Blick nun etwas ab von der verheißungsvollen Zukunft und rufen uns die kommende Zahlenveröffentlichung zum letzten Quartal 2016 ins Gedächtnis. Diese wird am 22. Februar 2017 stattfinden. Analysten erwarten für das letzte Jahresviertel einen Anstieg des Umsatzes um 26 Prozent auf 2,21 Milliarden Dollar. Bei den Aktienwerten erwarten die Experten hingegen einen Rückgang.

Ähnlich soll es sich auch im laufenden Jahr 2017 verhalten. Trotz eines prognostizierten Umsatzanstiegs für 2017 könnte das Unternehmenspapier an Wert verlieren. Grund hierfür soll laut einer Analystenmeinung die Milliardenübernahme des Solar-Anbieters SolarCity sein, welche beachtliche Einschnitte für die Unternehmensbilanz bedeuten könnte.

Tesla hatte unterdessen bereits angekündigt, dass die Auslieferungszahlen für das letzte Quartal 2016 leicht hinter den Erwartungen geblieben seien.

