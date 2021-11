Tesla – Was Bären nicht verstehen und Bullen nicht beachten

Kaum eine Aktie polarisiert die Börsianer so sehr wie Tesla (WKN: A1CX3T). Dabei scheint es so, als hätten die Bullen aktuell die Überhand gewonnen. Allerdings scheinen die Bullen derzeit die Oberhand zu gewinnen. Immerhin hat die Tesla-Aktie nach der jüngsten Kursrallye einen Marktwert von über 1,2 Billionen US-Dollar (Stand: 05.11.2021) erreicht. Großaktionär und CEO Elon Musk ist damit der reichste Mensch der Welt geworden.

Aus heutiger Sicht ist der Aktienkurs nicht gerechtfertigt. Die erwartete freie Cashflow-Rendite für das Geschäftsjahr 2021 beträgt beim aktuellen Unternehmenswert 0,2 %. Zum Vergleich: Der Wert für die gleiche Kennzahl liegt bei Alphabet (WKN: A14Y6F) bei 3,7 %. Tesla verdient sein Geld heute hauptsächlich mit Autos, bei denen weder die Margen noch der Burggraben ähnlich stark ausfallen wie bei Alphabet.

Die Expansion von Tesla

Ich war lange Zeit sehr pessimistisch gegenüber Tesla. Das Autogeschäft ist aufgrund der Bedeutung des persönlichen Geschmacks zu schwierig. Allerdings muss man einfach anerkennen, dass Elon Musk scheinbar einiges richtig macht mit seinem Team. Laut der Analyse vom 10xDNA Research Team wird die Bruttomarge von Tesla in 2021 28 % betragen. Die etablierte Konkurrenz kommt auf Werte zwischen 15 und 20 %.

Tesla setzt nämlich neue Maßstäbe in der Fertigung. Laut Herbert Diess, dem Chef von Volkswagen (WKN: 766403), wird ein Model 3 in zehn Stunden gebaut, während sein Unternehmen für einen ID.3 mehr als dreimal so lang benötigt. Hinzu kommen Wettbewerbsvorteile durch das bereits vorhandene Supercharger-Netz, die integrierte Batterie-Lieferkette und Over-the-Air-Updates für die Software.

Darüber hinaus hat sich Tesla als innovative Lifestyle-Marke etabliert. Dennoch rechtfertigt das Autogeschäft nicht die derzeitige Bewertung. In den kommenden Jahren steht Tesla hier im Wettbewerb mit etablierten und neuen Herausforderern. Deshalb will Tesla in Bereiche wie Solardächer mit Energiespeicherung, selbst fahrende Fahrzeuge und Versicherungen expandieren.