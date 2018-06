Tesla: Wann kommt der Autobauer in Fahrt?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Teure, visionäre Autos zu bauen, scheint eine enorm nervenaufreibende Sache zu sein. Beim US-Elektroautobauer-Tesla gibt es in diesen Tagen erneut Aufregung. Und Tesla-Chef Elon Musk schrieb am Sonntagabend wieder Mails an seine Mitarbeiter. Laut Veröffentlichung durch den US-Sender CNBC bezichtigt Musk darin einen Angestellten des Unternehmens der Sabotage: Unter falschem Nutzernamen seinen Änderungen an Teslas Produktionssystem vorgenommen worden. Einen großen hochsensiblen ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.