Tesla: Die Wachstumsrate bei den Fahrzeugauslieferungen beschleunigt sich

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktien von Tesla (WKN:A1CX3T) stiegen letzten Montag stark an und stiegen um mehr als 4 %. Der Anstieg der Aktie kam, nachdem das Elektroauto-Unternehmen besser als erwartete Auslieferungen im ersten Quartal veröffentlicht hatte.

Während die starken Auslieferungen im ersten Quartal ein gutes Zeichen für Teslas Finanzergebnisse für diesen Zeitraum sind, ist die wichtigere Lektion aus dem starken Bericht die beeindruckende Dynamik bei seinen Wachstumsplänen. Nicht nur beschleunigt sich Teslas Wachstumsrate bei den Fahrzeugauslieferungen im Jahresvergleich, es war das schnellste Wachstum bei den gesamten Fahrzeugauslieferungen, das der Autohersteller seit dem zweiten Quartal 2019 gesehen hat – und Tesla hat dies geschafft, obwohl es die Produktion des Model S und X während des Quartals angehalten hat, um seine Produktionslinien für neuere Versionen der beiden Fahrzeuge vorzubereiten.

Steigende Auslieferungen

Teslas Auslieferungen im ersten Quartal stiegen im Jahresvergleich um 109 % auf 184.800. Das war nicht nur deutlich mehr im Jahresvergleich, sondern auch höher als Teslas Auslieferungen im vierten Quartal 2020 von weniger als 181.000.

Diese Art von Wachstum zu erreichen, während Tesla die Produktion des Model S und Model X pausiert, zeigt, wie gekonnt der Autohersteller seine Expansionspläne umsetzt. Um diesen Punkt zu verdeutlichen, hat sich das Wachstum von Tesla auf Basis der letzten 12 Monate sogar noch beschleunigt. Im Zeitraum der letzten 12 Monate, der am 31. März endete, stiegen die Auslieferungen des Elektroautoherstellers um 52 % im Jahresvergleich, so hoch wie seit 2019 nicht mehr.

DATENQUELLE: TESLA vierteljährliche Investorenpräsentationen und Auslieferungsberichte. CHART: AUTOR.

Natürlich wurden die Auslieferungen von Tesla im letzten Jahr durch COVID-19 negativ beeinflusst, als der Autohersteller eine vorübergehende Produktionspause einlegte. Aber Teslas nachlaufendes 12-Monatswachstum ist heute sogar schneller als im Jahr 2019, als der Autohersteller seine Auslieferungen auf einer viel kleineren Basis steigerte.

Darüber hinaus wird sich Teslas Wachstumsrate im zweiten Quartal wahrscheinlich weiter verbessern, da der jüngste Produktionsanstieg und der Neustart der Model S- und Model X-Produktion dazu beitragen sollten, dass Tesla auch im laufenden Quartal starke Auslieferungen melden kann. Selbst wenn die Auslieferungen nur den rund 185.000 Fahrzeugen entsprechen, die Tesla in Q1 ausgeliefert hat, würde dies Teslas Wachstumsrate bei den Fahrzeugauslieferungen in den letzten 12 Monaten auf 78 % bringen.

Rechtfertigung für einen erstklassigen Kurs

Mit der jüngsten Fahrzeugproduktion und solchen Auslieferungen ist es kein Wunder, dass die Investoren bereit sind, eine Premium-Bewertung für diese Wachstumsaktie zu zahlen.

In Zukunft wird Tesla natürlich die Produktion weiter ausbauen und die Auslieferungen steigern müssen, um den hohen Aufschlag der Aktie zu rechtfertigen. Tesla wird derzeit mit dem 23-fachen des Umsatzes gehandelt – ein hoher Kurs für ein Unternehmen in einer kapitalintensiven Branche. Der einzige Weg, wie Tesla in der Lage sein wird, diese Bewertung zu rechtfertigen, ist ein schnelleres Wachstum in den kommenden Jahren.

Glücklicherweise scheint das Tesla-Management darauf hinzuweisen, dass das Unternehmen noch in den Kinderschuhen steckt. Im jüngsten Quartalsbericht sagte Tesla, dass es erwartet, dass die Auslieferungen in absehbarer Zukunft mit einer jährlichen Rate von etwa 50 % wachsen werden, wobei das Wachstum im Jahr 2021 sogar noch höher ausfallen wird. Das ist sicherlich ein ehrgeiziger Ausblick. Aber im Moment scheint das Unternehmen auf einem guten Weg.

Der Artikel Tesla: Die Wachstumsrate bei den Fahrzeugauslieferungen beschleunigt sich ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unser Top Small Cap für 2021, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 43 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!



Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine These zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Daniel Sparks auf Englisch verfasst und am 06.04.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021