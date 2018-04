Tesla: Vorwürfe in einem Artikel!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Klare Ansage von Tesla: Ein Artikel von „Reveal“ zeichne ein komplett falsches Bild von Tesla, hieß es. Es sei ein ideologisch motivierter Angriff einer extremistischen Organisation (ja, das hieß es wirklich, wörtlich: „ideologically motivated attack by an extremist organization“), die direkt mit Gewerkschafts-Mitarbeitern zusammenarbeite, um eine kalkulierte Desinformations-Kampagne gegen Tesla zu starten – so hieß es sinngemäß von Tesla. Das ist ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.