Tesla: Versprechen mit gravierenden Folgen!

Es war das Versprechen des Elon Musk: Mit Einführung des Model 3 von Tesla sollte die Elektromobilität in der Masse ankommen. 35.000 Dollar, so viel sollte die günstigste Version des E-Autos kosten. Doch bislang wurden lediglich die teureren Varianten ausgeliefert. Nun aber, so teilt der US-Autobauer mit, soll das Versprechen endlich eingelöst werden, das günstigste Modell sei bestellbar.

Ein Beitrag von Achim Graf.