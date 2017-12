Tesla: Der Verkaufsdruck hält an!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

den Anlegern ist in der Tesla-Aktie im November und Dezember zweimal eine Stabilisierung im Bereich von 300 bis 310 US-Dollar gelungen. Damit wurde ein wichtiges charttechnisches Unterstützungsniveau definiert, das nun nicht mehr nachhaltig unterschritten werden darf.

Bis Mitte Dezember stieg der Tesla-Kurs erneut bis in den Bereich von 340 US-Dollar an. Damit war ein erstes, wichtiges Etappenziel erreicht. Dass der Kurs anschließend nicht sofort weiter ansteigt, war durchaus zu erwarten. Die Käufer müssen nur darauf achten, dass die Korrekturbewegung erstens nicht zu lange andauert und zweitens vom vorangegangenen Kursanstieg zweitens nicht zu viel zurückgenommen wird.

Jetzt kommt es drauf an

Preislich ist die Schmerzgrenze fast erreicht, denn die Marke von 320 US-Dollar ist fast wieder erreicht. Durch den jüngsten Kursrutsch ist fast die Hälfte der vorangegangenen Kursgewinne wieder abgegeben worden. Damit ist die Aufgabe für die nächsten Tage klar: Die Käufer sollten die Zwischenkorrektur umgehend stoppen und dafür sorgen, dass der Kurs wieder ansteigt.

In diesem Fall ist ein weiterer Anstieg bis an die Widerstände bei 360 und später bei 380 US-Dollar möglich. Fällt der Kurs jedoch wieder unter 320 US-Dollar zurück, muss mit weiter nachgebenden Kursen gerechnet werden und die ersten Handelstage im Januar könnten vom Kampf der Bullen und Bären an der 300-US-Dollar-Marke geprägt sein. Diesen müssen die Käufer unbedingt für sich entscheiden, soll Schlimmeres verhindert werden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.