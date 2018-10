Tesla: Das Unternehmen kann auch profitabel arbeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie hat sich mit Kraft zurückgemeldet – natürlich in erster Linie dank des Rückenwinds durch die wirklich überzeugenden Geschäftszahlen zum 3. Quartal. Denn da zeigte Tesla, dass das Unternehmen inzwischen auch profitabel Elektro-Autos produzieren kann! Insofern war es kein Wunder, dass die Tesla-Aktie alleine am Freitag an der Nasdaq 16,09 Dollar bzw. rund 5,1% zulegen konnte und mit 330,90 Dollar

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.