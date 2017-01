Tesla: Und die Aktie STEIGT weiter!

Lieber Leser,

diese Aktie scheint den Hals nicht voll zu kriegen. Ein Kursplus von fast 40 Prozent seit Anfang Dezember beschert den Aktionären von Tesla eine riesen Partystimmung.

Kooperation mit Panasonic

Um das autonome Fahren voranzutreiben wird Tesla zukünftig wohl noch enger mit Panasonic zusammenarbeiten. Die Japaner werden wohl die Bildsensoren liefern, die schnelle Bewegungen gut erfassen können. Bereits jetzt arbeiten beide Firmen schon zusammen. Bei dem Tesla 3 Model stammen die Batterien ebenfalls von Panasonic. Darüber hinaus investiert der Elektronikkonzern in Teslas Solarfabrik.

Unfall hat keine Auswirkungen

Dass das autonome Fahren in die Kritik geraten war, lag wohl an dem tödlichen Unfall der sich im letzten Jahr ereignet hatte. Der offizielle Bericht des amerikanischen Verkehrsministeriums entlastet Tesla. Sei der Unfall wohl doch wegen menschlichen Versagens entstanden und nicht auf technische Defekte. Es wurden keine Fehler an relevanten Sicherheitssystemen gefunden.

Da geht noch mehr

Auch wenn die Aktie bereits jetzt zu den High Flyern des aktuellen Jahres gehört. Ein Ende scheint noch nicht in Sicht. Sollte das Papier es schaffen über die Allzeithöchststände auf über 300 Dollar je Anteilsschein zu steigen wird es wohl kein Halten mehr geben. Die Zeichen dafür stehen in jeden Fall gut!

