Tesla: Treibt indische Privatanleger in einen Rausch?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) erfährt ein enormes Interesse von Kleinanlegern in Indien, einem Land, in dem der Hersteller von Elektrofahrzeugen noch nicht vertreten ist, berichtete Reuters am Mittwoch.

Vested Finance, ein lokales Maklerunternehmen, teilte der Nachrichtenagentur mit, dass Konten auf seiner Plattform im November Tesla-Aktien im Wert von 2,5 Millionen Dollar hielten, 31,9% mehr als Ende März mit 76.000 Dollar. Stockal, ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung