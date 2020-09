Tesla: Terafactory in Texas – die Details!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla (WKN: A1CX3T) plant eine Terafactory. Die Fabrik mit dem Namen "Tesla Terafactory Texas" soll unter dem Codenamen "Colorado River Project" nahe Austin entstehen.

Dort sollen vor allem der Cybertruck und das Model Y gefertigt werden. Nach den beiden Gigafactories in den USA, der Fabrik in Shanghai und der in Bau befindlichen Produktionsstätte in Grünheide bei Berlin ist also wieder die USA am Zuge.

Ergänzt werden soll die neue Fabrik durch eine Lithiumhydroxidanlage, die an die ...





