Tesla: Tequila-Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) hat Tequila als Warenangebot in seinen Online-Shop aufgenommen. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen nimmt in ausgewählten Bundesstaaten der Vereinigten Staaten Bestellungen für Tequila der Marke Tesla entgegen.

Was geschah

Die Tesla-Version von destilliertem Branntwein in einer donnerblitzförmigen 750-ml-Flasche. Bei einem Preis von 250 Dollar pro Flasche handelt es sich sicherlich nicht um einen billigen Genuss, und jeder Kunde ist auf nur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung