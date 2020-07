Tesla mit der Talfahrt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Bei Tesla muss man derzeit Angst und Bange um sein angelegtes Geld haben. Oder ist das ganze nur ein kurzes Tief, nach dem man wieder die fetten Gewinne einstreichen kann? Auf jeden Fall sieht es in diesem Moment wirklich grausam aus für den Elektroautobauer aus Kalifornien. Die Zahlen zeigen einen klaren Abwärtstrend an und es wirkt nicht so, als hätte man dafür ein Gegenmittel!

In den letzten Tagen könnte man den Eindruck gewonnen haben, dass Tesla einen ordentlichen Hänger hat und eventuell sogar um seinen Status als Pionier der Branche bangen muss. Andere Konzerne ziehen mittlerweile gut nach auf dem Elektroauto-Markt und von Tesla ist derzeit zu wenig zu hören. Kommt hier bald wieder was Handfestes ans Licht oder muss Tesla um seine Vormachtstellung bangen?

Auf dem Aktienmarkt sieht es auf jeden Fall gerade nicht sonderlich gut aus für den amerikanischen Autobauer. Die Aktie schreibt tiefrote Zahlen und muss auch heute wieder einen Verlust von 1,04 Prozent verkraften. Das entspricht krassen 13,20 Euro, wodurch der Aktienwert auf nur noch 1.260 Euro absinkt und so langsam aber sicher das Geld ernsthaft in Gefahr sein könnte.

