Tesla (TSLA): Neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Rückblick: Die Aktie des Elektrofahrzeugherstellers (ISIN: US88160R1014) hat in den letzten Monaten wieder den Turbo gezündet. Nach dem Ausbruch über den Widerstand bei 215 USDollar sind sämtliche Dämme gebrochen und wir sahen einen fulminanten Anstieg in Richtung des Allzeithochs, welches sich bei rund 290 US-Dollar befndet. Nach dem steilen Anstieg kam der notwendige Pullback, welcher sich nun am steigenden 50-Tagesdurchschnitt befndet.

Meinung: Wenn eine Aktie stark bleiben will, dann muss diese auch den 50-Tagesdurchschnitt halten. Dementsprechend zeigten die Bullen im gestrigen Handel erstmals seit Tagen wieder verstärktes Kaufnteresse, die Aktie bildete einen sogenannten Hammer aus (Candlestickformation). Dies könnte unter Umständen das Ende der Korrektur bedeuten.

DAX auf 12.000 Punkten! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen.