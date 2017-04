Tesla (TSLA): Auf zu neuen Ufern!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Rückblick: Durch den Wahlsieg Trumps ist gerade der Elektrofahrzeughersteller Tesla (ISIN: US88160R1014) wieder in den Fokus der Anleger gerückt. Man erwartet sich positive Synergien und verteilt dem Unternehmen derzeit große Vorschusslorbeeren, was die weitere Zukunft anbelangt. Nach einer Zwischenkonsolidierung in den letzten Wochen, scheinen die Kurse jetzt wieder nach oben drehen zu wollen.

Meinung: Die Berührung des 50-Tage-Durchschnitts bestätigte eine wichtige Unterstützung und die Bullen nutzten die Chance, um bei günstigeren Niveaus wieder in die Aktie hinein zu kommen. Derzeit scheint der Ausbruch nach oben auf Hochtouren zu laufen und es hat den Anschein, dass der Sprung über die psychologisch wichtige Marke bei 300 US-Dollar nur noch Formsache sei.

