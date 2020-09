Tesla: Spannung steigt ins Unermessliche!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Diese Aktie macht gerade eine Menge Spaß! Denn in vier Tagen wird Tesla wieder einige Neuigkeiten verkünden, die diesem Wertpapier einen großen Schub bringen könnten. Deshalb geht schon jetzt die Tendenz steil nach oben und die Gewinne sind fantastisch! An dieser Stelle sollte sich der Anleger allerdings die Frage stellen, ob all dieser Optimismus berechtigt ist oder doch ein Restrisiko besteht.

Anlegertipp: Hier sollte man nun schnell sein, bevor man die ganz großen Gewinne verpasst! Die Aktie beweist ihr Potenzial und sollte nicht mehr unterschätzt werden. Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen, einfach hier klicken.

Tesla wird am 22. September erneut Neuigkeiten zu seinen Produkten präsentieren und CEO Elon Musk hat bereits angekündigt, dass aufregende News verkündet werden. Kann man dieser Ankündigung trauen? Oder ist das nur heiße Luft? Tesla gilt eigentlich als eine sehr vielversprechende und innovative Marke, die nie zu viel verspricht. Für den Anleger könnte es also wirklich höchst interessant sein.

Die Aktienwertentwicklung ist auf jeden Fall jetzt schon enorm, denn gegenüber dem Vortag konnten am frühen Freitagmorgen bereits hohe Gewinne verzeichnet werden. Derzeit steht die Aktie bei einem Plus von 2,32 Prozent, wodurch sich der Aktienwert um satte 8,30 Euro erhöht hat. Der neue Kurswert beträgt somit 365,50 Euro und konnte gegenüber dem Vortag enorm zulegen. Was für ein Erfolg!

Fazit: Das ist die letzte Chance, die richtig dicken Gewinne einzufahren. Besser wird die Gelegenheit auf einen perfekten Einstieg nicht. Wir haben die Aktie weiter analysiert, einfach hier klicken.