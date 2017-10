Tesla: Die Spannung steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

bei Tesla steigt die Spannung – und dieser Termin hier ist nun wichtig: Am 1. November möchte das Unternehmen die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlichen und sich den Fragen von Analysten im Rahmen eines sogenannten „Q&A Conference Call“ stellen. Der Kursentwicklung der vorigen Wochen zufolge sind einige Investoren offensichtlich skeptisch in Bezug auf die anstehenden Zahlen. Denn die Tesla-Aktie hat sich von ihrem Jahreshoch bei rund 389 Dollar an der Nasdaq doch deutlich entfernt: Am Freitag ging die Aktie mit 320,87 Dollar (Nasdaq-Schlusskurs) ins Wochenende. Auf Monatssicht beträgt das Minus an der Nasdaq rund 6%.

Tesla: Wird das Model 3 ein richtiger Erfolg werden?

Freilich – auf 12-Monats-Sicht steht immer noch ein schönes Plus von rund 57% an der Nasdaq bei der Tesla-Aktie zu Buche. Doch die Frage ist berechtigt, ob Tesla mit dem neuen Model 3 nun auch tatsächlich das liefern kann, was allgemein erwartet wird. Das neue Elektro-Auto ist schließlich der Hoffnungsträger des Unternehmens! Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ein nur mäßiger Verkaufsstart beim Model 3 die hochgesteckten Erwartungen bereits enttäuschen könnte. Und wie entwickeln sich die Verkäufe der anderen Elektro-Autos?

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.