Liebe Leser,

die jüngsten Quartalszahlen von Tesla waren – wie das natürlich so ist – rückwärts gerichtet und konnten einen Hoffnungsträger noch gar nicht berücksichtigen. Dieser Hoffnungsträger ist das neue Elektro-Auto „Model 3“ von Tesla. Da begann die Produktion erst im Juli und damit im Monat nach dem Ende des zweiten Vierteljahrs, auf das sich die Quartalszahlen bezogen hatten. Nun ist die Hoffnung natürlich groß – wie wird die Produktion des Model 3 anlaufen und wie stark wird die Nachfrage wirklich sein? Die Erwartungen sind hoch, schließlich hatte es zahlreiche Vorbestellungen gegeben. Interessanterweise waren die Kunden dabei bereit, auch mehr als 12 Monate vorher schon Anzahlungen zu leisten.

Tesla: Spannend, spannend!

Auf diese Weise erhielt Tesla bereits Einnahmen und konnte so diese Mittel zur Vorfinanzierung nutzen. Bei welchem Autoanbieter wären die Kunden sonst schon dazu bereit, mehr als ein Jahr im Voraus eine Anzahlung zu leisten auf ein Auto, das es noch gar nicht gibt? Das spricht durchaus für Tesla! Im August dann sicherte sich Tesla weitere finanzielle Mittel durch die Platzierung einer Anleihe. Natürlich kostet das einerseits Geld in Form von Zinsen, die gezahlt werden müssen. Dafür sichert sich Tesla andererseits ein finanzielles Polster, denn es ist gut möglich, dass Tesla auch in den kommenden Monaten unter dem Strich noch Geld verbrennen wird.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.