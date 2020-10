Tesla: So wollen sie die Strompreise senken!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) ist für mehr als nur seine Autos bekannt. Das Unternehmen stellt auch Sonnenkollektoren und Batterien her, entwirft Computerchips und schreibt selbstfahrende Software. Jetzt will das Unternehmen mit einem neuen Energieplan im Vereinigten Königreich dazu beitragen, die Stromtarife für Kunden zu senken.

In einem Bericht über Teslarati sieht es so aus, dass Tesla mit der lokalen Firma Octopus Energy zusammenarbeiten



