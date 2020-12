Tesla Skeptiker: WTF-Chart des Jahres” “vernichtet”?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Bär Wolf Richter von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) schrieb am Wochenende in einem Blog, dass den scharfen Anstiegen in den Aktien des Autoherstellers – wie er sie auf seiner Karte verzeichnet hat – immer Stürze gefolgt seien.

Richter, der Autor des Wolfstreet.com-Blogs, schrieb am Wochenende, dass der jüngste Anstieg in seinem “Quadruple WTF chart of the Year” durch die Aufnahme des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung