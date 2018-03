Tesla: Die Signale sprechen für sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

Tesla hat in den vergangenen Handelssitzungen wieder starke Kaufsignale gezeigt, meinen Analysten aus verschiedenen Häusern. Denn die Aktie ist ohnehin in einem charttechnischen Seitwärtstrend, der bei sehr langer Betrachtung allerdings auch als Aufwärtstrend interpretiert werden kann. Dabei aber wurde zum wiederholten Male eine wichtige Untergrenze gehalten, womit die Aktie relativ schnell nach oben klettern könne, heißt es. Am Mittwoch ging ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.