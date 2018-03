Tesla: Im Selbstzerstörungsmodus?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

wieder einmal bringen Ermittlungen von US-Behörden den kalifonischen E-Autobauer Tesla in Bedrängnis: Am Freitag war ein Fahrzeug des Typs Model X aus bisher nicht zweifelsfrei geklärten Gründen mit einer Fahrbahnbegrenzung kollidiert. Anschließend krachten zwei weitere Autos in den Unfallwagen. Der Fahrer des Elektrofahrzeugs kam zu Tode, die Lithium-Akkus des Tesla-Boliden fingen Feuer.

NTSB ermittelt

Die US-Verkehrsbehörde NTSB will das Unglück laut einer ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.