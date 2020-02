Tesla: Selbst BYD sieht jetzt alt aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nach einer kurzen Verschnaufpause am Mittwoch hat die Aktie von Tesla am Donnerstag im europäischen Handel zum Abend hin wieder Fahrt aufgenommen. Zum Schluss im Xetra-Handel standen die Papiere des US-amerikanischen Elektroautobauers bei 707,70, das war rund ein Prozent mehr als am Vortag. Seit Jahresanfang hat die Tesla-Aktie damit mehr als 70 Prozent zugelegt. Von einigen mit Skepis beobachtet, ist Tesla ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



