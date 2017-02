Tesla: Schneller Start?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

mit der Intensität eines Blitzes schlugen letzte Woche die News zu Tesla bei den Anlegern ein. Denn die Produktion des neuen Model 3 soll nicht erst im Juli, sondern bereits jetzt, im Februar, starten. Und das wo Tesla doch sonst eher für Verspätungen bekannt ist.

Früher Start? Tatsächlich soll Tesla wohl schon im Februar mit der Produktion des Model 3 anfangen wollen, so soll der Autobauer gegenüber Zulieferfirmen den 20.02. als Startdatum genannt haben. Tesla selbst hat diesen Termin allerdings nicht offiziell bestätigt, es könnte sich also um ein reines Gerücht handeln. Ob dies nun extra in die Welt gesetzt wurde, oder nicht.

Geduld ist gefragt! Denn auch wenn die ersten Model-3-Fahrzeuge noch in diesem Monat das Licht der Welt erblicken sollten, so würde die Anzahl wohl überschaubar sein. In einer Pilotphase würden wahrscheinlich nur wenige Autos hergestellt werden und die 370.000 Kunden, die bereits eine Anzahlung geleistet haben, müssen sich deshalb ohnehin noch in Geduld üben.

Rote Zahlen! Allen Erfolgen zum Trotz steckt Tesla noch immer in den roten Zahlen. Und Aktionäre, die auf ein Erreichen der Gewinnschwelle bei dem Konzern hoffen, werden sich noch mindestens bis 2020 gedulden müssen.

Ist die Aktie derzeit deshalb eher etwas für Spieler und Risikofreudige?

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse