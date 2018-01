Tesla: Schluss mit hätte, wenn und aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

die Aktionäre von Tesla werden zunehmend nervös, entsprechend steigt die Volatilität des Wertes. Tesla steht unter enormen Druck, endlich passable Auslieferungszahlen melden zu können. Denn nur durch hohe Stückzahlen kann das Unternehmen in die Gewinnzone fahren. Am 03.01. hat das Unternehmen nachbörslich neue Zahlen vorgelegt und seine Anleger einmal mehr enttäuscht. Unter 30.000 ausgelieferte Modelle sind noch viel zu wenig, um nur annähernd den Break even zu schaffen. Das gehypte Modell 3 verlies nur in Stückzahlen von unter 1500 das Werk. Tesla versuchte, die Investoren zu beruhigen, und verwies auf immerhin gesteigerte Zahlen und zeigte sich zuversichtlich, dass die Flaschenhälse in der Produktion bald der Vergangenheit angehören würden und dann die Produktion richtig Fahrt aufnehmen würde.

Das Chart zeigt sich nicht erfreut

Die Anleger nahmen die Worte zur Kenntnis, allein wie sieht es mit dem Glauben daran aus? Das Chartbild sieht weiterhin trüb aus und hellt sich nur auf, wenn die Grenze bei 340 Dollar dynamisch überschritten wird. Ein Test der Unterstützung bei 312,50 Dollar gibt Anlass zu einigen Bedenken, unterschreitet der Wert gar die wichtige Marke von 300 Dollar droht eine Talfahrt, die erst bei 240 Dollar gestoppt werden könnte.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.