Tesla: Ein Scheitern am Abwärtstrend kündigt sich an!

Mitte Februar scheiterte die Tesla-Aktie daran, das am 4. Februar bei 968,99 US-Dollar ausgebildete Allzeithoch noch einmal zu erreichen. Die anschließenden Verkäufe führten zu Ausbildung eines Abwärtstrends. An ihm ist die Aktie in dieser Woche zunächst gescheitert.

Damit droht die am 18. März auf dem Tief bei 350,51 US-Dollar gestartete Erholung ihr Ende bereits am Donnerstag auf dem Niveau von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



