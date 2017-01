Tesla: in Sachen Model 3 wird Ernst gemacht!

Lieber Leser,

bekanntlich hat sich Tesla-Chef Elon Musk mit dem Model 3 das Ziel gesetzt, den Massenmarkt zu erschließen. Allerdings liegen wohl mittlerweile so viele Vorbestellungen vor, dass die Wartezeiten für einzelne Kunden sehr lang sein dürften. Entsprechend hoch sind daher bereits jetzt die Anforderungen an die Produktion. Wie das Portal „it-times“ unter Berufung auf das US-amerikanische Magazin „Fortune“ schreibt, sollen die Motoren für das neue Fahrzeug in der firmeneigenen Gigafactory in Reno im Bundestaat Nevada produziert werden. Zusätzlich sollen dort auch noch weitere Getriebeteile hergestellt werden, weswegen Tesla zusätzliche 350 Millionen Euro in den Standort investieren will.

Profit von Steuervorteilen

Zur Erinnerung: bis dato sind bereits fünf Milliarden Dollar in das Gigafactory-Projekt geflossen.

Das Model 3 als solches soll allerdings dann in der Fabrik im kalifornischen Fremont fertiggestellt werden. Die Kapazität soll bei einer halben Milliarden Autos pro Jahr liegen. Das bedeutet, dass dort 550 neue Arbeitsplätze entstehen werden. Auch in der Gigafactory kommen neue Stellen hinzu, und zwar ganze 6.500. Dies bedeutet auch für Tesla erhebliche Steuervorteile. Die Pläne von Musk sehen allerdings vor, 10.000 Arbeitskräfte in der Fabrik zu beschäftigen.

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

