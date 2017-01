Tesla: SCHLEPPENDE Geschäfte in Deutschland?

Liebe Leser,

auf dem deutschen Markt hält sich die Begeisterung für Elektroautos weiterhin in Grenzen. Dem wollte die Bundesregierung eigentlich mit einer Elektroauto-Prämie begegnen. Die Nachfrage hielt sich 2016 aber in Grenzen. Der Branchendienst „Auto Gazette“ berichtet, dass hierzulande gerade einmal 9.023 Anträge für die Prämie registriert wurden. Besonders ernüchternd ist das Ergebnis für Tesla, die beinahe völlig leer ausgehen. Obwohl der Konzern mit einigen Tricks die Verkaufspreise des Model S in bestimmten Konfigurationen unter die festgelegte Grenze von 60.000 Euro senkte, spielte die Prämie bei Tesla keine Rolle.

Mehr Erfolg mit günstigen Autos?

Der hohe Preis gilt speziell bei Tesla weiter als die größte Hürde für Neukunden. Das Model 3 soll es richten und kommt auch in der Standardfassung für die Elektroprämie in Frage. Allerdings gelten die Boni aktuell nur bis zum Jahr 2019 und ob das Model 3 bis dahin problemlos verfügbar ist, steht auf einem anderen Blatt. Aktuell muss Tesla 500.000 Vorbestellungen abarbeiten, im laufenden Jahr wird aber nur mit einer Produktion von 100.000 Fahrzeugen gerechnet. So oder so ist die Prämie in Deutschland damit für Tesla wohl nur von zweitrangiger Bedeutung. Die meisten Anträge konnte übrigens BMW für sich verbuchen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse