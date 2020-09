Tesla: Riesenenttäuschung für Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der groß angekündigte „Battery Day“ ist für Tesla ordentlich in die Hose gegangen. Die Enttäuschung der Anleger ist riesig, denn man war davon ausgegangen, dass die verkündeten Neuigkeiten kurzfristigere Auswirkungen haben würden. Zum Leidwesen der Aktionäre war es zu viel Zukunftsmusik, weshalb der Aktienkurs zum Börsenstart tief in den Keller wanderte!

Zwar hatte der Star der Branche, CEO Elon Musk, ankündigen können, dass es einen Tesla geben wird, der erschwinglich sein wird. Jedoch wird dieser 21.000-Euro teure Tesla erst geben, wenn die Produktionskosten für Batterien deutlich günstiger geworden sind. Die Auswirkungen werden also frühesten 2022 bemerkbar sein, was die Anleger nicht glücklich stimmte und den Kurs stürzte.

Musk stellt die Kunden und somit auch die Investoren darauf ein, Geduld üben zu müssen. An der Börse kommt das allerdings gar nicht gut an, weshalb der Kurs direkt um 7,39 Prozent abgesackt ist und ein Verlust von 26,75 Euro zu Buche steht. Der Aktienkurs beläuft sich nach diesem katastrophalen Stimmungswechsel nur noch auf 335,35 Euro und könnte weiter in die Tiefe abrutschen!

