Tesla – Rekordhochs! Jetzt Kursexplosion?

bei US-Elektroautohersteller Tesla läuft es seit Anfang diesen Jahres wieder rund. Nachdem die Aktie noch Ende 2016 schlecht gemacht wurde und mal wieder das gesamte Konzept und die Idee von Tesla in Frage gestellt wurde, steht das Unternehmen jetzt blendend da. Die Aktie kann in diesem Jahr schon stolze 32 Prozent zulegen und steht nur kurz davor, ihre alten Allzeithochs aus dem September 2014, damals wurden genau 291,42 USD erreicht, zu toppen.

Nach anfänglicher Sorgen, dass Trump die gesamte Branche der Elektroautos durch seine zum Teil rückschrittliche Politik ausbremsen könnte, hat sich bisher nicht bestätigt. Im Gegenteil. Jetzt sieht es so aus, als wenn Tesla sogar mächtig von Trump profitieren könnte. Dass Musk die Nähe zu Trump sucht, ist kein Geheimnis mehr. Trump will die USA wieder groß machen und da kommt ein Autobauer, der zum Teil schon allen deutschen Autobauern das Fürchten lehrt und der auch noch in den USA herstellt, gerade richtig.

Den Anlegern gefällt diese Kombination. Die Aktie wird seit Wochen fleißig gekauft und ist nun in die markante langfristige Widerstandszone zwischen ca. 265 und 292 USD eingetaucht. Die Frage, die sich nun alle Tesla-Fans stellen, lautet: Kommt es zur Kursexplosion, sobald die Widerstandszone nach oben durchstoßen wird?

Da sich keine weiteren Widerstände ausmachen lassen, ist auf den ersten Blick anzunehmen, dass Tesla ein neues Kaufsignal auslösen könnte. Allerdings sollte man bedenken, dass derartige und für jeden sofort ersichtliche Widerstände Fehlsignale geradezu magisch anziehen. Es würde also nicht wundern, wenn Tesla noch bis zum 22. Februar, an diesem Tag erscheinen nachbörslich die Zahlen für das 4. Quartal 2016 veröffentlicht, steigt und dann nach den Zahlen fallen gelassen wird. Immerhin steigt der Kurs ja schon seit Wochen und nimmt ein mögliches positives 4. Quartal vorweg. Anleger sollten sich daher auf ein „Sell on Good News“ vorbereiten und ihren SL eng nachziehen.

