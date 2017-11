Tesla: Quartalszahlen im Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

Tesla hat am Mittwochabend die Ergebnisse per drittes Quartal 2017 veröffentlicht. Anleger sind zuvor schon aufs Bremspedal getreten, nachdem die Erwartungen der Analysten weniger Erfreuliches vermuteten und Daimler mit der Vorstellung seines E-Trucks dem Pionier in Sachen E-Mobilität zuvorgekommen war.

Für das dritte Quartal erwarteten Analysten einen ohnehin bereits hohen Verlust je Aktie von 2,27 US-Dollar. Doch Tesla hatte einen noch höheren Verlust von 2,92 US-Dollar je Aktie verzeichnet und damit den Verlust aus dem Vorquartal verdoppelt. Hingegen fiel der Umsatz mit 2,98 Mrd. US-Dollar leicht höher aus als die Einschätzung der Analysten von 2,92 Mrd. US-Dollar. Für das vierte Quartal 2017 wird weiterhin eine rückläufige Bruttomarge erwartet. Die Aktie fiel nachbörslich um mehr als 5 %.

Die Cashverbrennung setzt sich fort

Darüber hinaus verbrennt Tesla weiterhin Unmengen an Cash. Die Ausgaben beliefen sich laut dem Bericht auf 1,4 Mrd. US-Dollar. Analysten hatten 1,2 Mrd. US-Dollar prognostiziert. Die Kapitalausgaben beliefen sich auf 1,116 Mrd. US-Dollar. Per Q4 2017 erwartet Tesla Kapitalausgaben von 1 Mrd. US-Dollar. Zwar hat Tesla dafür genügend Cash, insgesamt liegt die Position bei 3,5 Mrd. US-Dollar. Auf der anderen Seite jedoch betragen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3,9 Mrd. US-Dollar.

Absatz bei den Modellen S und X steigt wie erwartet

Insgesamt 26.137 Fahrzeuge ausgeliefert, davon nur 222 Model 3 Fahrzeuge, 25.915 Modell S und X Fahrzeuge. Damit stieg der Absatz der Modelle S und X im dritten Quartal und gegenüber dem Vorjahresquartal um 18 %. Per Q2 betrug der Anstieg noch 4,5 %. Diese Tatsache könnte überzeugte Anleger noch bei der Stange halten.

Prognosen für den erhöhten Absatz des Modell 3 verschoben

Doch es gibt neben dem höheren Nettoverlust noch einige Dinge, die weiterhin den Kurs belasten könnten. So kündigte man an, dass die Probleme rund um die Produktion des Modell 3 nicht so einfach zu lösen sind, weshalb man die Prognosen für die angepeilte Produktion von 5.000 Modell 3 Fahrzeugen pro Woche von zuvor gegen Ende des aktuell laufenden Jahres auf das erste Quartal 2018 verschoben hatte. Grund für die Probleme lägen jedoch laut CEO Elon Musk auf der Seite der Zulieferer. Musk beteuerte zudem, dass wenn die angepeilte Produktionsrate erst einmal erreicht worden ist, diese sich abrupt nach oben bewegen kann.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.