Tesla: Prognose im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Das Management von Tesla verspricht viel ? doch der Blick auf den Kurs der Aktie zeigt, dass diverse Investoren da durchaus skeptisch geworden sind. Schließlich ist die 12-Monats-Performance der Aktie in Euro gerechnet mit rund -17% inzwischen tief im roten Bereich gelandet. Alleine in den vorigen 3 Monaten waren es rund 15% Minus. Was wird denn u.a. von Tesla versprochen? Im ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.