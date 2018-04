Tesla: Die Produktion des Model 3 zieht an

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Das Elektroautounternehmen Tesla (WKN:A1CX3T) meldete am Dienstagmorgen seine Auslieferungs- und Produktionszahlen. Dabei stieg die Fahrzeugproduktion um 40 %. Dieser Anstieg wurde durch ein exponentielles Wachstum der Model-3-Produktion begünstigt. Es war „das mit Abstand produktivste Quartal in der Geschichte von Tesla“, so das Unternehmen.

Die Meldung ging jedoch über die Angabe der Produktions- und Auslieferungszahlen für das Quartal hinaus. Die Pressemitteilung enthielt auch einige wichtige Details über die aktuelle Produktionsrate des Model 3, über die Erwartungen des Managements an das so wichtige Fahrzeug in den nächsten drei Monaten und über den „starken positiven operativen Cashflow“. Hier ist, was die Investoren wissen sollten.

Produktion und Lieferungen

Obwohl die Fahrzeugproduktion von Tesla seit dem Vorquartal um 40% gestiegen ist und von 24.565 Fahrzeugen im vierten Quartal auf 34.494 im ersten Quartal gestiegen ist, hat der Automobilhersteller sein Ziel, das Quartal mit einer Produktionsrate von 2.500 Einheiten pro Woche zu beenden, noch nicht erreicht. Stattdessen sagte Tesla, dass in den sieben Tagen vor dem 3. April (Teslas erstes Quartal endete am 31. März) 2.020 Fahrzeuge des Model 3 produziert wurden. Das war eine Steigerung gegenüber der Produktionsrate von 1.000 Model 3s pro Woche, die Tesla vor drei Monaten erreicht hatte.

Obwohl Tesla seine Ziele für die Produktion des Model 3 verfehlt hat, ist es schwierig, den starken Anstieg der Auslieferungen und der Produktion des Model 3 während des Quartals genau einzuschätzen. Tesla produzierte im Berichtszeitraum 9.766 Fahrzeuge des Model 3 und lieferte 8.180 Fahrzeuge aus. Dies entspricht einer Steigerung von 2.425 produzierten und 1.550 ausgelieferten Einheiten im vierten Quartal.

„Es ist ein Beweis für die Fähigkeit des Tesla-Produktionsteams, dass das Volumen des Model 3 jetzt das des Model S und Model X zusammen übertrifft“, sagte Tesla über die Model-3-Produktion des Quartals. „Wofür unser Team fünf Jahre bei S/X brauchte, dauerte nur neun Monate beim Model 3.“

Während die Gesamtproduktion sprunghaft anstieg, gingen die Auslieferungen der Modelle S und X von über 28.000 auf knapp 22.000 Einheiten zurück. Der Unterschied erklärt sich zum Teil durch 6.120 Fahrzeuge, die sich zum Quartalsende auf dem Weg zu den Kunden befanden, gegenüber den 3.380 Einheiten, die sich am Ende des vierten Quartals im Transit befanden.

Ein Blick in die Zukunft

Tesla veröffentlichte einige Prognosen für die kommenden Quartale, aber die Investoren sollten diese Prognosen nicht ganz ernst nehmen, da der Autohersteller weiterhin seine Produktionsziele für Model 3 verpasst.

Tesla strebt für das Model 3 eine Produktionsrate von 5.000 Stück pro Woche in „etwa drei Monaten“ an. Diese Formulierung lässt jedoch mehr Spielraum als das bisherige Ziel, das zweite Quartal mit dieser Produktionsrate zu beenden.

Trotz geringerer Auslieferungen des Model S und X im Laufe des Quartals erwartet Tesla weiterhin, die Jahresprognose für 100.000 Auslieferungen für beide Modelle in diesem Jahr zu erfüllen.

Die Nachfrage nach dem Model S, Model X oder Model 3 dürfte kein Problem sein, da die Netto-Bestellungen für Model S und X im ersten Quartal ein Allzeithoch erreichten und die Model-3-Reservierungen stabil blieben.

Dank der rasant steigenden Auslieferungen des Model 3 wird Tesla in diesem Jahr zumindest „abgesehen von Standardkrediten“ kein Kapital durch Eigen- oder Fremdkapital aufnehmen müssen.

Obwohl Teslas anfänglicher Produktionshochlauf des Model 3 schwieriger war, als der Autohersteller erwartet hatte, beginnen die Produktion und die Auslieferungen des Model 3 endlich so auszusehen, als würden sie an Bedeutung gewinnen.

3 Trends, die Investoren kennen müssen Die Welt ändert sich und du könntest dabei als Investor das Nachsehen haben. Möchtest du nicht lieber auf der Welle großer Trends mitsurfen? In unserem neuen Sonderberich erklären dir die Top-Analysten von Motley Fool 3 aktuell wichtige Trends und wie du als Investor davon profitieren kannst. Klick hier und hol dir den kostenlosen Bericht.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Tesla.

Dieser Artikel wurde von Daniel Sparks auf Englisch verfasst und am 03.04.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.