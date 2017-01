Tesla: Produktion in der GIGAFACTORY läuft an!

Liebe Leser,

die Gigafactory von Tesla trägt ihren Namen nicht ohne Grund. Die Fabrik der Superlative bringt es schon jetzt auf eine Fläche von etwa 180.000 Quadratmetern und ist noch nicht einmal fertiggestellt. Nach eigenen Angaben haben Tesla und Panasonic aber trotzdem schon mal mit der Massenproduktion von Akkus für den Heimgebrauch und Elektroautos begonnen. Das Volumen der aktuellen Produktion wurde nicht bekanntgegeben. Nach derzeitigen Plänen sollen aber schon 2018 jährlich Batterien mit einer kombinierten Leistung von 35 Gigawattstunden hier entstehen. Das entspricht fast der gesamten weltweiten Akkuproduktion von heute!

Das ist nur der Anfang!

Der Bau der Gigafactory geht auch beim laufenden Betrieb in mehreren Etappen weiter. Geplant ist eine abschließende Fläche des Gebäudekomplexes von 540.000 Quadratmetern, 6.500 Arbeitsplätze sollen alleine an dem Standort selbst geschaffen werden. Tesla rechnet damit, dass im Umfeld außerdem bis zu 30.000 weitere Stellen entstehen könnten. Doch selbst damit gibt sich Tesla noch nicht zufrieden und plant schon mal den Bau einer zweiten Gigafactory in Europa. Wo genau diese stehen soll und was dort produziert wird, steht allerdings bisher noch nicht fest.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

