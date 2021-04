Tesla, Pinduoduo & FuboTV: Wer schafft es zuerst aus dem Widerstand auszubrechen?

Weitere Suchergebnisse zu "Pinduoduo":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), Pinduoduo Inc. (NASDAQ:PDD) und FuboTV Inc. (NYSE:FUBO) sind allesamt Aktien, die sich Widerstandsniveaus nähern. Hier ist eine technische Analyse für jede Aktie.

Tesla Tages-Chartanalyse

Der obige Tages-Chart zeigt, dass die Tesla-Aktie über das Widerstandsniveau ausgebrochen ist und möglicherweise einen Trendwechsel vollzieht.

Die Aktie bildete ein absteigendes Dreiecksmuster, könnte jetzt aber über den Widerstand ausbrechen.

